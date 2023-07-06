Меньше половины новых лекарств оказываются эффективнее существующих

Меньше половины новых лекарств, которые выпускают фармацевтические компании, оказываются полезнее, чем существующие. Об этом говорится в исследовании Университета Цюриха.
Ученые оценили терапевтическую ценность новых препаратов, одобренных для лечения более одного заболевания в США и Европе в период с 2011 по 2020 год. Этот показатель говорит о том, насколько новый препарат эффективнее по сравнению с существующими.
На американском рынке только 41% препаратов имел высокий рейтинг терапевтической ценности, в Европе – 47%. Это значит, что менее половины новых лекарств полезнее, чем существующие. При этом 58% показаний одобренных лекарств относились к лечению онкологических заболеваний.
Ситуация оказалась еще хуже при оценке эффективности лечения не основной болезни по показаниям, а дополнительной. В этом случае только треть препаратов были лучше тех, которые давно применяются в медицине.
Цюрих, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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