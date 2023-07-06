В России предложили размещать на продуктах с пальмовым маслом «страшные картинки», как на пачках сигарет

Руководитель Центра здорового образа жизни Ирина Писарева обратилась к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с инициативой размещать на упаковке продуктов, содержащих пальмовое масло картинки с изображениями заболеваний, как это делается на сигаретах, – передает в четверг, 6 июля, телеканал RT.

Как сообщает телеканал, Ирина Писарева сказала: «Размещать на упаковке текст о вреде употребления таких продуктов, изображения заболеваний, как на сигаретах, поможет заставить недобросовестных производителей задуматься и снизить объемы используемого пальмового масла, а все потребители будут предупреждены об их вреде».

Напомним, ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил ввести уголовное наказание за использование пальмового масла в продуктах.

«Должны быть огромные штрафы и уголовная ответственность – тогда здоровье людей будет защищено», – заявил Володин на пленарном заседании нижней палаты российского парламента.

Москва, Иван Бабурин

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