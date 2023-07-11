Утренняя вода с лимоном оказалась вредна для здоровья

Любимый многими ритуал по утрам – чашка воды с лимоном – оказалось, не способствует здоровью человека. Считалось, что такое питье полезно для печени и укрепляет пищеварительную систему. Однако выяснилось, что никаких доказательство пользы от этого вообще нет. Более того, вода с лимоном может навредить.

«Теплая вода с лимоном постоянно ошибочно позиционируется как панацея от многих заболеваний, – рассказала DailyMail представитель Британской стоматологической ассоциации Ханна Вулнаф. – Но что тревожит, так это вред, который эта привычка может нанести вашим зубам – во многих случаях необратимый».

Управляющий Parmar Dental в Эссексе Нилеш Пармар, соглашается: «Я знаю так много пациентов, которые пьют воду с лимоном, и мне бы очень хотелось, чтобы они этого не делали. Они делают это, ошибочно полагая, что выбирают здоровый вариант, потому что это то, что они слышат».

По мнению стоматологов, именно эта мода на горячую воду и лимон, а не на газированные напитки, способствует росту кариеса, который они сейчас наблюдают.

Тем не менее, это не только может быть вредно для зубов. Нет никаких аргументов, что поддержали бы идею о том, что питье горячей воды с лимоном «очищает» или «детоксифицирует» печень, как утверждается, указывает профессор Дэвид Ллойд, хирург-консультант по проблемам с печенью в Лестерской королевской больнице.

«Чтобы «очистить» печень – как ошибочно говорят, – или, скорее, вылечить повреждение печени, вы должны перестать делать то, что заставляет ее тяжело работать и вызывает проблемы, такие как употребление алкоголя или прием наркотиков, – говорит эксперт. – Это вместе с выпиванием около двух литров воды в день сохранит здоровье печени. Стаканом горячей воды и лимоном этого не добиться. Более того, работа печени заключается в детоксикации, нет такой вещи, как «детоксикация» самой печени».

Доказательств в пользу использования горячей воды и лимона в качестве вспомогательного средства для пищеварения также недостаточно, говорит доктор Стивен Манн, консультант-гастроэнтеролог из фонда Royal Free London NHS Foundation Trust. Он категорически отвергает идею некоторых «экспертов в области естественного здоровья» о том, что горячая вода и лимон стимулируют выделение желудочного сока и помогают пищеварению (стимулируя волнообразные мышечные сокращения, известные как перистальтика).

«Нет никаких доказательств дополнительной желудочной секреции или усиленной перистальтики», – говорит он, добавляя, что лимоны не имеют особых преимуществ перед другими растительными продуктами. Единственное, для чего вода и лимон хороши, – это замена жидкости, необходимой для поддержания гидратации организма, но это зависит от воды, а не от лимона, отметил Манн.

«Кроме того, люди, подверженные рефлюксу, когда кислота и другое содержимое желудка забрасываются обратно в горло, обнаружат, что лимонная вода усугубляет проблему, потому что она кислая», – заключил эксперт.

Салехард, Елена Васильева

© 2023, РИА «Новый День»