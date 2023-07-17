Глава минздрава заявил, что молодой возраст является приоритетным для деторождения, а не для учебы и карьеры

Министр здравоохранения Михаил Мурашко на брифинге по итогам заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ в понедельник, 17 июля, заявил, что минздрав России призывает разъяснять, что молодой возраст является приоритетным для деторождения и формирования семьи, а не карьера и формирование материального благополучия, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Мурашко сказал: «Вот эта порочная практика, что сначала учеба, карьера, формирование какого-то материального благополучия. К сожалению, когда доходит до реализации своих репродуктивных задач, деторождения, женщина уже теряет к этому возрасту здоровье, и возникают сложности с деторождением, включая, в том числе, бесплодие и многое другое. Поэтому именно разъяснять, что молодой возраст является приоритетным для деторождения, формирования семьи и формирования жизненного пути, карьеры и так далее – это более правильная позиция».

Кроме того, глава российского минздрава заявил о необходимости контроля за оборотом препаратов для медикаментозного аборта.

«Мы поддерживаем ограничение продажи и перевод в предметно-количественный учет препаратов для прерывания беременности и считаем, что в этом году этот процесс надо завершить. Препараты, которые используются для медикаментозного аборта, должны жестко контролироваться для обращения в медицинских организациях и фармацевтических», – подчеркнул Михаил Мурашко.

Москва, Иван Бабурин

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