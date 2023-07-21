В Ростовской области выявили два случая лихорадки Западного Нила

В Ростовской области выявили двоих зараженных лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«В Ростовской области за истекший период 2023 года зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая заболевания лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) в городе Волгодонске», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В заболеваемости ЛЗН четко прослеживается летнее-осенняя сезонность. Большую роль сыграли жаркий климат и подтопления в регионе – в такой среде комары-переносчики сразу активизируются и нападают.

Немаловажную роль в распространении заболевания играют птицы, в особенности околоводного комплекса (вороны, голуби, утки, крачки), которые являются резервуаром вируса. С целью недопущения распространения носителей и переносчиков ЛЗН проводятся плановые и по эпидпоказаниям истребительные мероприятия.

Жителям посоветовали применять репелленты, ставить сетки на окна, не хранить воду в открытых емкостях на дачных участках и в частных домах, а также выливать воду из детских бассейнов сразу после купания.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

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