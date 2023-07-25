Минздрав подготовил закон о запрете продаж лекарств для аборта

Министерство здравоохранения РФ во вторник, 25 июля, на портале проектов нормативно-правовая актов опубликовал проект приказа о внесении ряда препаратов для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету.

В пояснительной записке к законопроекту, в частности, говорится: «Раздел IV перечня ПКУ дополняется позициями «Мизопростол (лекарственные препараты)» и «Мифепристон (лекарственные препараты)» ‎в связи с тем, что аптечными организациями практикуется их отпуск пациентам, в том числе и без рецептов. …Прием данных лекарственных препаратов с целью искусственного прерывания беременности вне медицинской организации увеличивает риск осложнений и даже может закончиться летальным исходом для женщины».

Москва, Иван Бабурин

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