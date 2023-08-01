Даже минимальное количество алкоголя приводит к повышению давления – исследование

Всего одна порция алкоголя в день повышает систолическое артериальное давление – максимальное значение артериального давления – даже у мужчин и женщин без гипертонии. Об этом говорится в новом медицинском исследовании, в котором приняло участие почти 20 тысяч человек.

«Мы не обнаружили никаких положительных эффектов у взрослых, которые употребляли алкоголь в небольших количествах, по сравнению с теми, кто не употреблял алкоголь», – сказал старший автор исследования доктор Марко Винчети, профессор эпидемиологии и общественного здравоохранения в Университете Модены и Реджо-Эмилии.

Исследование показало, что отрицательное влияние алкоголя на систолическое кровяное давление с годами продолжало расти, даже у мужчин и женщин, которые мало пили каждый день. Согласно исследованию, опубликованному в понедельник в журнале Hypertension, небольшое количество алкоголя также повышало нижнее или диастолическое артериальное давление, но только у мужчин.

«Как систолические, так и диастолические показатели вносят свой вклад в (сердечнососудистый) риск и идут рука об руку, но из этих двух показателей систолическое артериальное давление, безусловно, является наиболее важным фактором риска для взрослых», – рассказал соавтор исследования доктор Пол Уэлтон.

Артериальное давление и здоровье сердечнососудистой системы

Артериальное давление измеряется в миллиметрах ртутного столба (сокращенно mmHg) и записывается двумя числами, расположенными одно над другим. Нормальный систолический показатель обычно составляет 120 мм рт. ст. или ниже, но имеет тенденцию к повышению по мере того, как кровеносные сосуды ослабевают и сужаются с возрастом. Нормальный диастолический показатель – 80 мм ртутного столбца или менее.

«Алкоголь, безусловно, не единственный фактор повышения кровяного давления; однако наши результаты подтверждают, что он вносит значительный вклад, – сказал Винчети, также адъюнкт-профессор кафедры эпидемиологии в Школе общественного здравоохранения Бостонского университета. – Рекомендуется ограничить потребление алкоголя, а еще лучше избегать его».

Риск возрастает с увеличением уровня алкоголя

В обзоре проанализированы данные семи исследований, проведенных в Японии, Южной Корее и США в период с 1997 по 2021 год. В нем приняли участие более 19 000 взрослых в возрасте от 20 до примерно 70 лет, у которых ранее не было диагностировано алкоголизм, запойное пьянство, сердечнососудистые заболевания, диабет или заболевания печени в течение среднего пятилетнего периода времени.

В начале исследования всех участников спросили об их типичном потреблении алкоголя, которое было переведено в граммы алкоголя, чтобы избежать различий между странами в отношении того, что представляет собой «стандартный напиток».

Затем исследователи использовали статистику, чтобы построить график того, как различное количество алкоголя влияет на артериальное давление с течением времени.

Употребление в среднем 12 граммов алкоголя в день или менее одной стандартной порции алкоголя в США приводило к небольшому повышению систолического давления на 1,25 мм рт. ст. в среднем за пять лет.

«Мы были несколько удивлены, увидев, что употребление и без того низкого уровня алкоголя также было связано с более высокими изменениями артериального давления с течением времени по сравнению с его отсутствием, хотя и гораздо меньшим, чем повышение артериального давления, наблюдаемое у сильно пьющих», – рассказал Винчети.

У людей, употреблявших в среднем 48 граммов алкоголя в день, или почти 3,5 стандартных напитка США, систолическое артериальное давление повышалось почти на 5 мм рт. ст. за тот же период времени по сравнению с трезвенниками.

«Это, безусловно, переместит вас от предгипертонии к гипертонии, так же как употребление чрезмерного количества натрия, слишком малого количества фруктов и овощей и недостаточной физической активности подтолкнет вас в неправильном направлении», – сказал Уэлтон из Tulane.

Еще одно открытие: влияние алкоголя на кровяное давление было еще более значительным, если показания человека уже шли вверх, когда исследование началось, сказал Уэлтон.

«Это говорит о том, что люди с тенденцией к повышенному кровяному давлению могут получить наибольшую пользу от низкого потребления алкоголя или его полного отсутствия», – сказал он.

Москва, Елена Васильева

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