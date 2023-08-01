Каждый четвертый человек в мире страдает анемией

Анемия – это третья причина уменьшения продолжительности жизни по всему миру. Ею, как говорит новое исследование, затронут, в той или иной степени, каждый четвертый житель Земли.

По данным авторитетного журнала The Lancet Hematology, в 2021 году 1,92 миллиарда человек во всем мире страдали от анемии. Этот показатель вырос на 420 миллионов случаев за три десятилетия.

В 2021 году во всем мире 31,2% женщин страдали анемией, мужчин с таким диагнозом было меньше – 17,5%. Гендерная разница была наиболее очевидной между 15 и 49 годами. В этой возрастной группе распространенность анемии у женщин составила 33,7% по сравнению с 11,3% у мужчин. Основной причиной анемии, о которой сообщалось в 2021 году, был дефицит железа в пище, на долю которого приходилось 66,2% всех случаев анемии.

Исследование показало, что гинекологические жалобы и кровотечения во время беременности являются важными факторами, способствующими бремени анемии среди женщин репродуктивного возраста.

У детей до 5 лет основной причиной анемии был дефицит железа в рационе, а также условия наличия патологических гемоглобинов, инфекционные заболевания, в том числе малярия. Между тем, дефицит железа может повлиять на развитие мозга и когнитивные функции, поэтому раннее лечение имеет решающее значение для благополучного будущего ребенка.

Предыдущие исследования показали, что анемия также связана с повышенным уровнем тревожности и депрессии, а также с более высокими показателями преждевременных родов, послеродовых кровотечений, низкой массы тела при рождении, короткой беременности, внутриутробной гибели и инфекций как у ребенка, так и у матери.

Исследования показывают, что страны Африки к югу от Сахары и Южная Азия в настоящее время сталкиваются с большой проблемой по вопросу анемии. В 2021 году самая высокая распространенность анемии была отмечена в странах Западной Африки к югу от Сахары (47,4%), Южной Азии (35,7%) и Центральной Африке к югу от Сахары (35,7%).

Москва, Елена Васильева

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