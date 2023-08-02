Много спать вредно – из-за рисков ожирения, инсультов и инфарктов

Новое исследование, посвященное вопросам сна, показало, что долгий сон в выходные может пагубно сказаться на здоровье человека. В частности, он провоцирует ожирение, сердечные приступы и инсульты.

Ученые считают, что всего лишь дополнительных 90 минут в постели в дни отдыха достаточно, чтобы нарушить наши внутренние биологические часы, влияя на ряд функций от нашей иммунной до пищеварительной систем.

Исследование, проведенное Королевским колледжем Лондона, показало, что даже небольшое изменение времени пробуждения может повлиять на наш биологический ритм.

В рамках крупнейшего в своем роде проекта по питанию эксперты оценили результаты «пересыпа» у 934 в основном стройных и здоровых людей.

В ходе исследования был взят ряд образцов, включая образцы микробиома крови, стула и кишечника, а также проведены измерения уровня глюкозы. Кейт Бермингем из KCL отметила: «Сон является ключевой опорой здоровья, и это исследование особенно своевременно, учитывая растущий интерес к циркадным ритмам и кишечному микробиому. Даже 90-минутная разница в середине сна может стимулировать появление видов микробиоты, которые имеют неблагоприятные ассоциации с вашим здоровьем».

Исследование показало, что лежание в выходные дни, в отличие от вставания по будильнику в будние дни, было связано с плохим качеством питания, ожирением, сердечными приступами, инсультом, диабетом и сердечнососудистыми рисками.

Также было обнаружено, что те, кто больше спал, чаще употребляли сладкие напитки и ели меньше фруктов и орехов.

В предыдущих исследованиях этот «социальный джетлаг» был связан с умственной усталостью и увеличением веса.

Доктор Сара Берри из KCL пояснила: «Поддержание регулярных режимов сна, когда мы ложимся спать и когда просыпаемся каждый день, – это легко регулируемый образ жизни, который мы все можем делать, и это может улучшить ваше здоровье через воздействие на кишечный микробиом».

Салехард, Елена Васильева

© 2023, РИА «Новый День»