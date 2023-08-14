Три жителя Монголии заразились чумой

В Монголии выявлены три случая заражения чумой. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на Национальный центр зоонозных заболеваний страны.

В настоящее время у заболевших в восточных провинциях Хэнтий и Сухэ-Батор проявились симптомы заражения бубонной чумой. Для уточнения диагноза будет проведен ПЦР-тест.

Предположительно, причиной инфекции стало употребление в пищу мяса местного сурка. Жителям запрещено охотиться на этого грызуна, так как он и его паразиты являются распространителями бубонной чумы. Однако у местных мясо этого животного считается деликатесом.

По данным центра, природные очаги заражения выявлены в 17 из 21 аймаков (регионов) Монголии.

Улан-Батор, Зоя Осколкова

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