В Роспотребнадзоре рассказали о риске завоза чумы из Китая

Роспотребнадзор в понедельник, 14 августа, сообщил, что риск завоза чумы в Россию из КНР минимален, однако санитарный контроль на границе усилен.

В сообщении, распространенном Роспотребнадзором, говорится, что ведомство «усилило санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу, с учетом данных АИС «Периметр» в рамках федерального проекта «Санитарный щит». Риск завоза инфекции на территорию России минимален. Противочумными учреждениями Роспотребнадзора на системной основе ведется мониторинг активности природных очагов чумы, вакцинация населения по эпидемиологическим показаниям, проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия. Ситуация находится на строгом контроле».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на севере КНР в регионе Шилин-Гол зарегистрировано три случая заболевания человека чумой.

«Заболевшие и контактные лица изолированы и находятся под наблюдением врачей, природный очаг не имеет общей границы с Россией», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Москва, Иван Бабурин

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