Ученые нашли микропластик в тканях человеческого сердца

Ученые находят микропластик везде, где его ищут: в пище, воде, воздухе и некоторых частях тела человека. Последнее открытие – частицы пластика найдены в сердце человека.

Об этом сообщают исследователи из Американского химического общества по науке об окружающей среде и технологиям. Во время операции на сердце хирурги обнаружили в тканях микропластик.

Микропластик – это фрагменты пластика шириной менее 5 миллиметров.

В ходе исследования, финансируемого Национальным фондом естественных наук Китая и Пекинским фондом естественных наук, были проанализированы ткани 15 пациентов, перенесших операцию на сердце, путем рассмотрения образцов из различных отделов органа в пилотном эксперименте, в некоторых случаях также оценивалась венозная кровь, взятая до и после операции.

Команда проанализировала образцы с помощью прямой инфракрасной лазерной визуализации и идентифицировала частицы, сделанные из восьми типов пластмасс, включая полиэтилентерефталат, поливинилхлорид и полиметилметакрилат. Этот метод обнаружил десятки тысяч отдельных частиц микропластика в большинстве образцов тканей, хотя количество и материалы варьировались среди участников. Все образцы крови также содержали частицы пластика, но после операции их средний размер уменьшился.

Хотя в исследовании участвовало небольшое количество участников, исследователи говорят, что им удалось доказать, что различные микропластики могут накапливаться и сохраняться в сердце и его внутренних тканях. Кроме того, результаты показывают, что «инвазивные медицинские процедуры – это пропущенный путь воздействия микропластика, обеспечивающий прямой доступ к кровотоку и внутренним тканям». Но в настоящее время необходимы дополнительные исследования, чтобы полностью понять влияние микропластика на сердечнососудистую систему человека и их прогноз после операции на сердце, заключают исследователи.

Москва, Елена Васильева

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