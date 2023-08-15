В России признана недействительной справка о смене пола

Минздрав России выпустил приказ, признающий утратившим силу документ, который подтверждает смену пола.

В приказе, опубликованном во вторник, 15 августа, на портале правовой информации, в частности, говорится: «Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2017 г. «Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола». …Настоящий приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования».

Москва, Иван Бабурин

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