В Белграде заявили, что последствия применения Киевом снарядов с обедненным ураном ощутит на себе вся Европа

Министр здравоохранения Сербии Даница Груичич во вторник, 15 августа, заявила, что вся Европа ощутит на себе последствия применения на Украине боеприпасов с обедненным ураном, – сообщает Sputnik Serbia

В интервью агентству Даница Груичич сказала: «Не понимаю, почему киевские власти согласились получать от Запада боеприпасы с обедненным ураном. Вся Европа ощутит на себе последствия. Как можно разрешать применение такого страшного оружия на своей территории? Означает ли это, что вы планируете уехать куда-то, не хотите здесь жить?»

«Последствия для здоровья людей останутся еще на много лет вперед. Хуже всего, что это скажется и на детях», – подчеркнула глава сербского минздрава.

Белград, Иван Бабурин

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