В Великобритании провели первую трансплантацию матки – врачи уверяют, что женщина сможет иметь своих детей

В Великобритании провели первую и, как уверяют врачи успешную, трансплантацию матки. Как сообщает газета Daily Mail, 40-летняя мать двоих детей совершила самоотверженный поступок и пожертвовала свой орган своей младшей сестре. Женщина родилась без матки, но мечтала иметь детей.

В сложной операции по удалению матки у донора и имплантации ее сестре участвовали две бригады и восемь хирургов, работавших в соседних операционных, в общей сложности она заняла более 17-ти часов. Хотя операция длилась дольше, чем планировалось, она прошла хорошо, и имплантированная матка, по словам участвовавших в ней хирургов, «полностью функциональна». Говорят, что 34-летняя женщина, получившая матку, «на седьмом небе от счастья» от того, как идут дела, и «очень, очень взволнована» перспективой создания семьи и сказала своим врачам: «Я хочу иметь как можно больше детей». Один из хирургов, проводивших трансплантацию, сообщил газете Mail, что вероятность успешной беременности у женщины с новообретенной маткой составляет «более 80 процентов».

По данным британских СМИ, данный успешный опыт дает надежду тысячам женщин в Британии, имеющих проблемы подобного характера на обретение семьи с детьми.

Лондон, Елена Васильева

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