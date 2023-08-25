Регулярный сон снижает риск диабета

Регулярный сон может иметь антидиабетический эффект: новые исследования, опубликованные в журнале Sleep Health, показывают, что слишком короткий или слишком длинный сон связан с диабетом 2 типа.

В исследовании принял участие 5561 человек в возрасте от 40 до 75 лет, принявший участие в Маастрихтском исследовании.

Исследователи из Маастрихтского университета использовали тест на толерантность к глюкозе, чтобы оценить состояние метаболизма глюкозы у участников после ночного голодания. Чтобы оценить продолжительность сна, участники носили на бедре устройство под названием акселерометр в течение восьми дней подряд. Результаты показали, что вероятность наличия диабета 2 типа была тем выше, чем больше продолжительность сна отклонялась от 8 часов, независимо от того, спали люди меньше или дольше. Эта связь сохранялась даже после того, как были учтены такие факторы, как курение, употребление алкоголя, диета и физическая активность.

«Наше исследование укрепляет растущее понимание потенциальной важности сна в контексте диабета 2 типа, – объясняет ведущий автор исследования Йерун Альберс. – В частности, результаты подчеркивают связь между продолжительностью сна и диабетом, независимо от других факторов риска, связанных с образом жизни. Оно омогает понять важность формирования здоровых привычек сна».

Существует множество физиологических механизмов, которые могут объяснить наблюдаемую связь между более короткой и длинной продолжительностью сна и диабетом 2 типа. По его словам, потребуются дальнейшие исследования, чтобы обнаружить и использовать механизмы, задействованные в профилактических и терапевтических целях.

Москва, Елена Васильева

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