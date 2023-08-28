Чем раньше начинаешь курить, тем труднее потом бросить – исследование

Те, кто начинает курить до 20 лет, становятся более зависимыми от никотина, и им труднее бросить вредную привычку.

Об этом говорится в исследовании Киотского медицинского центра Национальной больничной организации, представленном на Европейском кардиологическом конгрессе 2023 года.

В исследовании приняли участие 1382 курильщика, из них 30% – женщины. Средний возраст на момент первого посещения клиники по прекращению курения составлял 58 лет.

Около 556 человек начали заниматься в возрасте до 20 лет, а 826 человек были в возрасте 20 лет и старше. Ранние курильщики сообщили, что выкуривали больше сигарет в день (25) и имели более высокий уровень угарного газа в дыхательных путях, чем те, кто начал курить позже. Только 46% успешно бросили курить по сравнению с 56% тех, кто начал в более старшем возрасте.

«Наши результаты показывают, что раннее начало курения – это привычка, связанная с большей зависимостью от никотина, даже в молодом возрасте. Исследования показывают, что увеличение разрешенного возраста для покупки табака до 22 лет и старше может привести к сокращению числа люди, подвергающиеся риску негативных последствий для здоровья», – говорится в исследовании.

Москва, Елена Васильева

© 2023, РИА «Новый День»