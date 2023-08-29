Из мозга женщины извлекли живого червя длиной в 8 см

В Австралии из мозга женщины извлекли живого червя-паразита. Нашел его в пациентке во время медицинского осмотра в больнице Канберры нейрохирург Хари Прия Банди.

Женщина впервые была госпитализирована в больницу в штате Новый Южный Уэльс в конце января 2021 года после трехнедельных болей в животе и диареи, за которыми последовал постоянный сухой кашель, лихорадка и ночная потливость. В 2022 году к симптомам добавились забывчивость и депрессия, что повлекло за собой госпитализацию в больницу Канберры. МРТ его мозга выявила отклонения, потребовавшие хирургического вмешательства. «Но нейрохирург определенно не думал, что они найдут в мозге извивающегося червя, – сказал Санджая Сенанаяке, врач-инфекционист этого учреждения. – Нейрохирурги регулярно сталкиваются с инфекциями головного мозга, но это было уникальное открытие. Никто этого не ожидал».

Врачи отправили еще живого червя в лабораторию государственного исследовательского центра Чиро, где идентифицировали паразита как Ophidascaris robertsi, нематоду, обычно встречающуюся у питонов.

Оказалось, что женщина живет недалеко от озера, населенного питонами, и хотя прямого контакта со змеями у нее не было, она часто собирала с берегов озера травы и овощи, чтобы использовать их на кухне.

После проведенного лечения женщина выздоравливает и по-прежнему находится под регулярным наблюдением, поясняет журнал Emerging Infectious Diseases, описавший этот нетипичный случай.

Москва, Елена Васильева

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