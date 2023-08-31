Ученые заявили о негативном влиянии курения на психику

Курение повышает риск развития депрессии и биполярного расстройства. К такому выводу пришли ученые из Орхусского университета. Данные исследования опубликованы в журнале Acta Psychiatrica Scandinavica.

Специалисты проанализировали информацию о состоянии здоровья 350 тыс. человек. Они обнаружили, что в больницы с психическим расстройством люди попадают в среднем в возрасте от 30 до 60 лет. Чаще в специализированных медучреждениях оказывались именно курильщики.

Ученые также установили, что риск того, что ребенок станет курильщиком, повышался, если его родители была эта вредная привычка. Исследователи при этом выявили гены, которые увеличивали вероятность того, что человек станет курильщиком. Эти же гены могут быть связаны с риском возникновения психических заболеваний, допустили они, пишет «Газета.ру».

«Другим объяснением этой закономерности может быть то, что курение вызывает воспаление в мозге, которое в долгосрочной перспективе может повредить его и привести к различным психическим расстройствам», – заявили ученые

Москва, Наталья Петрова

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