Военнослужащие ВСУ заразились инфекциями, которые не поддаются лечению с помощью антибиотиков. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, устойчивую практически ко всем имеющимся антибиотикам инфекцию диагностировали у одного из бойцов ВСУ в американском военном госпитале в Германии. Предположительно, резистентные патогены распространены не только на Украине, но и в других частях Европы, где лечат раненых.

Кроме того, опасность грозит и украинским беженцам, находящимся в лагерях для переселенцев, говорится в статье.

Усугубляют ситуацию трудности, связанные с боевыми действиями. Тяжелые металлы, содержащиеся в пулях, могут быть токсичными, повреждена инфраструктура здравоохранения, а тесты для определения правильного антибиотика могут быть недоступны. Таким образом, повышается вероятность неизбирательного применения лекарств, а перемещение населения может привести к распространению болезни.

Эксперты в области здравоохранения, работающие над решением этой проблемы, были разочарованы Генеральной ассамблеей ООН в прошлом месяце, когда были приняты три резолюции по борьбе с болезнями, но не было никаких признаков нового финансирования или твердых обязательств по внедрению изменений.

Киев, Зоя Осколкова

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