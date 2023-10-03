Одиночество может увеличить риски заболеть Паркинсоном

Одиночество увеличивает риск развития болезни Паркинсона независимо от других факторов, таких как депрессия или наследственная предрасположенность к этому заболеванию.

Данный вывод был сделан на основе большого исследования с участием более 491 тысячи человек, проведенного Антонио Терраччано из Медицинского колледжа Университета штата Флорида в Таллахасси и опубликованного в журнале Jama Neurology.

Ранее было установлено, что одиночество связано с повышенным риском некоторых заболеваний и даже смертности, включая повышенный риск нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Однако связь одиночества и Паркинсона была выявлена впервые.

Эксперты проанализировали данные выборки населения Великобритании, участников Биобанка в возрасте от 38 до 73 лет, здоровых на момент начала исследования. Первое обследование проводилось с 13 марта 2006 года по 1 октября 2010 года. Втрое обследование продолжалось до 9 октября 2021 года.

Начало болезни Паркинсона в течение периода исследования было установлено с помощью медицинских записей Национальной службы здравоохранения Великобритании: за 15 лет, пока шло исследование, из 491 603 участников у 2822 развилась болезнь Паркинсона.

Учеными было установлено, что люди, которые сообщали о чувстве одиночества, имели на 37% больший риск развития болезни Паркинсона. Отсутствие нормальных социальных контактов оказалась такой же значимой, как и возраст, социально-экономический статус, социальная изоляция, наследственный риск болезни Паркинсона, курение, диабет, ожирение, гипертония, инсульт, проблемы с сердцем, депрессия и проблемы психического здоровья.

Это крупное исследование показало, что одиночество связано с риском возникновения болезни Паркинсона во всех демографических группах и независимо от депрессии, других важных факторов риска и генетического риска. Данные результаты лишь дополняют доказательства того, что одиночество является заметным психосоциальным фактором, влияющим на физическое здоровье человека.

Москва, Елена Васильева

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