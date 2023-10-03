Минздрав выступил против онлайн-продаж алкоголя

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов на брифинге во вторник, 3 октября, заявил, что минздрав не поддерживает предложения о разрешении онлайн-торговли алкоголем, поскольку это повысит его доступность, в том числе для несовершеннолетних, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Кузнецов сказал: «Минздрав не поддерживает предложения о разрешении онлайн-торговли алкоголем, поскольку это повысит доступность алкогольных напитков, приведет к росту объемов продаж и потребления, в том числе несовершеннолетними. …Рост потребления алкоголя вызывает повышение смертности от внешних причин, поэтому расширение каналов продаж алкогольных напитков может оказать негативное влияние на демографические показатели и перспективы достижения национальной цели – повышения ожидаемой продолжительности жизни населения до 78 лет к 2030 году».

Напомним, что ранее глава минфина Антон Силуанов заявил, что его министерство выступает за легализацию интернет-торговли алкоголем, поскольку «у этого есть и минусы, но плюсов больше».

Москва, Иван Бабурин

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