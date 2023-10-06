Плохо оплачиваемая работа может вызвать проблемы с сердцем

Усердный труд за небольшую награду или вообще без нее вреден для вашего сердца и оказывает такое же негативное воздействие на здоровье, как и ожирение.

Такие данные были получены в результате исследования Университета Лаваля в Квебеке и Итальянского общества интервенционной кардиологии (Gise).

«Новое исследование впервые подчеркивает огромное влияние сочетания этих двух факторов, то есть упорного труда и низкого вознаграждения, – комментирует президент Гизе Джованни Эспозито. – Поэтому полученные результаты подчеркивают острую необходимость активно решать проблемы стрессовых условий труда, создавать более здоровую среду, приносящую пользу работникам и работодателям».

В исследовании в течение почти 20 лет участвовали примерно 6500 «белых воротничков» обоих полов, у которых в анамнезе не было заболеваний сердца. У тех, кто сообщал о стрессе на работе или о дисбалансе между усилиями и вознаграждением, риск сердечнососудистых заболеваний был на 49 процентов выше, чем у тех, кто не сообщал о таких же условиях работы. Когда эти два состояния сосуществовали, риск увеличивался вдвое.

«Есть два основных способа, которыми стресс может повредить сердце, – объясняет Франческо Сайя, избранный президент Gise. – Первый предполагает контроль артериального давления и сужение сосудов. Другой включает в себя активацию костного мозга и высвобождение воспалительных клеток, что, в свою очередь, приводит к атеросклеротическому воспалению и возникновению бляшек и тромбов. Однако проблемы с сердцем вызывают не отдельные события, а длительные периоды стресса в сочетании с другими факторами риска».

Москва, Елена Васильева

© 2023, РИА «Новый День»