Ученые заявили об отсутствии единой для всех нормальной температуры тела

Специалисты Стэнфордского медицинского центра выяснили, что не существует значения температуры тела, которое можно было бы считать нормой для всех людей. Об этом пишет Daily Mail.

Учение проанализировали 600 тысяч показателей температуры, взятых у взрослых пациентов, которые проходили лечение в период с 2008 по 2017 год. Из выборки были исключены те, кто принимал лекарства, способствующие изменению температуры.

Исследователи пришли к выводу, что даже температура около 38 градусов по Цельсию может не сигнализировать о наличии простуды и других заболеваний. На показатель влияет вес, рост, возраст человека, а также время дня. Утром температура обычно снижена, а вечером – повышена.

Например, нормальная температура высокого 80-летнего мужчины с недостаточным весом составляет 36,8 градуса в 8 утра. У 20-летней женщины низкого роста с лишней массой тела этот показатель возрастет до 37,9 градуса в 14:00.

Ученые считают, что знание своей индивидуальной нормы может помочь людям лучше контролировать состояние здоровья.

Лондон, Зоя Осколкова

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