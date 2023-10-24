10 тысяч шагов здоровому сердцу больше не нужны – достаточно пяти лестничных пролетов

Проходить 10 000 шагов в день – популярная фитнес-цель для миллионов людей, в том числе борющихся за здоровье сердца и сосудов. Однако новые исследования говорят о том, что подъем всего на пять лестничных пролетов в день может снизить риск сердечных приступов и инсультов.

Ученые Университета Тулейна наблюдали за здоровьем 458 860 человек в Великобритании в среднем на протяжении 12 с половиной лет. Участников опросили, как часто они поднимались по лестнице в начале исследования и снова через пять лет.

За время проекта у 39 043 человек развился атеросклероз.

Результаты, опубликованные в журнале Atherosclosis, показали, что участники, которые поднимались по лестнице от одного до пяти лестничных пролетов в день, имели на три процента меньше шансов заболеть атеросклерозом по сравнению с теми, кто не поднимался ни разу.

Между тем, у добровольцев, которые совершали, по меньшей мере, шесть восхождений по лестницам в день, риск получить сердечнососудистые проблемы снижался уже на 16 процентов.

Доктор Лу Ци, автор исследования, дал такой комментарий для прессы: «Короткие периоды высокоинтенсивного подъема по лестнице – это эффективный по времени способ улучшить кардиореспираторную систему… особенно среди тех, кто не может выполнить текущие рекомендации по физической активности».

По его словам, полученные результаты «подчеркивают потенциальные преимущества подъема по лестнице» как меры профилактики атеросклероза.

Однако исследование носило наблюдательный характер и не означает, что подъем по лестнице снижает у участников риск сердечнососудистых заболеваний. Например, те, кто поднимался по лестнице, могли быть физически более подготовленными и вести более здоровый образ жизни.

Но результаты дополняют множество доказательств того, что даже незначительные упражнения могут помочь здоровью.

Доктор Ци отметил, что лестница – это дешевый и простой способ включить физические упражнения в повседневную жизнь.

Эксперты утверждают, что подъем по лестнице не только улучшает здоровье сердца, но и сжигает в два раза больше калорий, чем ходьба, а также укрепляет легкие и мышцы.

Москва, Елена Васильева

© 2023, РИА «Новый День»