В Перми во время циркового конкурса отравился 21 ребенок

В Перми произошло массовое отравление детей, приехавших на Всероссийский фестиваль-конкурс детских любительских цирковых коллективов. Все пострадавшие питались в кафе при гостинице.
Участники конкурса позавтракали и пообедали в одном общепите, к ужину многие почувствовали недомогание. У них поднялась температура и началась рвота.
В общей сложности за медицинской помощью обратился 21 ребенок в возрасте от 8 до 14 лет. 13 пострадавших госпитализировали, у них выявили норовирус.
В кафе при гостинице проводится проверка. Специалисты берут пробы пищи и смывы с поверхностей. По результатам будет принято решение.
Пермь, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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