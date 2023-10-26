В Перми во время циркового конкурса отравился 21 ребенок

В Перми произошло массовое отравление детей, приехавших на Всероссийский фестиваль-конкурс детских любительских цирковых коллективов. Все пострадавшие питались в кафе при гостинице.

Участники конкурса позавтракали и пообедали в одном общепите, к ужину многие почувствовали недомогание. У них поднялась температура и началась рвота.

В общей сложности за медицинской помощью обратился 21 ребенок в возрасте от 8 до 14 лет. 13 пострадавших госпитализировали, у них выявили норовирус.

В кафе при гостинице проводится проверка. Специалисты берут пробы пищи и смывы с поверхностей. По результатам будет принято решение.

Пермь, Зоя Осколкова

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