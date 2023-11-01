Скончался второй в мире человек с пересаженным сердцем свиньи

Второй в мире человек, которому пересадили сердце свиньи, скончался. Как сообщает Daily Mail, 58-летний Лоуренс Фосетт в прошлом месяце перенес операцию по трансплантации в Медицинском центре Университета Мэриленда. Его диагноз – терминальная стадия сердечной недостаточности, но он был признан неподходящим для традиционной трансплантации человеческого сердца из-за основного заболевания.

По словам врачей, отец двоих детей, 20-летний ветеран ВМФ, был здоров в течение первого месяца после трансплантации от генетически модифицированной свиньи.

Но в последние дни в его организме начали проявляться признаки отторжения органа, что также является самой серьезной проблемой при трансплантации человека. Он умер в понедельник.

Г-н Фосетт прожил со свиным сердцем 40 дней, что было меньше, чем у Дэвида Беннета – первого человека, получившего свиное сердце, – который прожил 60 дней после операции.

В обеих этих исторических процедурах свиное сердце было собрано для пациента с неизлечимой сердечной недостаточностью, которому не подходила трансплантация человеческого сердца. Ученые вставили шесть человеческих генов в геном свиньи-донора – модификации, призванные сделать орган более переносимым для иммунной системы человека. Они инактивировали четыре гена, в том числе сахар в клетках, ответственный за сверхбыстрое отторжение органов, и ген роста, предотвращающий дальнейшее расширение сердца свиньи, которое весит около 267 г по сравнению со средним человеческим сердцем, которое весит 303 г. Хирурги Медицинского центра Университета Мэриленда удалили сердце пациента и вставили измененное сердце свиньи.

Жена г-на Фосетта Энн заявила в своем заявлении, что ее муж «знал, что его время с нами было коротким, и это был его последний шанс сделать что-то для других».

«Он никогда не предполагал, что сможет выжить так долго.

Она добавила: «Он был человеком, который всегда думал о других, особенно обо мне и двух своих сыновьях». Доброта и самоотверженные поступки других не остались незамеченными».

Доктор Бартли Гриффит, хирург, руководивший трансплантацией, сказал: «Последним желанием мистера Фосетта было, чтобы мы максимально использовали то, что мы узнали из нашего опыта».

«Мы оплакиваем потерю г-на Фосетта, замечательного пациента, ученого, ветерана военно-морского флота и семьянина, который просто хотел провести немного больше времени со своей любящей женой, сыновьями и семьей».

Г-н Фосетт был госпитализирован в UMM 14 сентября с терминальной сердечной недостаточностью.

Врачи сочли его непригодным для традиционной трансплантации, поскольку у него было заболевание периферических сосудов, снижающее кровообращение.

Но он согласился на пересадку сердца свинье, которую Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило 15 сентября в рамках так называемого пути «сострадательного использования» нового исследуемого препарата для одного пациента (IND).

В течение первого месяца он чувствовал себя хорошо и даже смог пройти физиотерапию, чтобы восстановить способность ходить, проводить время с членами семьи и играть в карты со своей женой.

Но в последнее время он начал проявлять признаки неприятия.

Это затрагивает от 10 до 20 процентов пациентов, которым пересадили сердце человека.

Но врачи говорят, что риск, вероятно, выше для тех, кто получает органы от животных в ходе операции, называемой с медицинской точки зрения ксенотрансплантацией.

Доктор Мухаммад Мохиуддин, директор программы трансплантации сердца животного происхождения в Медицинской школе Университета Мэриленда, сказал: «Как и в случае с первым пациентом, Дэвидом Беннеттом-старшим, мы намерены провести обширный анализ, чтобы выявить факторы, которые могут быть предотвратить будущие трансплантации; это позволит нам продолжать двигаться вперед и обучать наших коллег на местах нашему опыту».

7 января прошлого года команда Мэриленда провела первую в мире пересадку сердца генетически измененной свиньи другому умирающему мужчине, Дэвиду Беннетту.

Непонятно, почему эксперимент провалился, но позже внутри органа были обнаружены признаки свиного вируса.

Для второго эксперимента в трансплантат были внесены изменения, включая улучшение тестирования на вирус. Это удивило ученых, поскольку специальные свиньи, выращиваемые для получения органов, не должны содержать вирусов.

Попытки трансплантации органов от животных к человеку терпели неудачу на протяжении десятилетий, поскольку иммунная система людей немедленно уничтожала чужеродные ткани.

Многие ученые надеются, что ксенотрансплантаты однажды смогут компенсировать огромную нехватку донорских человеческих органов.

Москва, Елена Васильева

© 2023, РИА «Новый День»