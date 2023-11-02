Из-за эпидемии ожирения в Колумбии существенно повысили налоги на сладкое

из-за эпидемии ожирения в Колумбии резко повысили налоги на вредную еду и сладкое.

Новые подати, одобренные Конгрессом в конце 2022 года и утвержденные Конституционным судом, несмотря на многочисленные юридические апелляции, увеличатся с 10% до 15% в 2024 году и до 20% – в 2025 году.

Дороже придется заплатить за сладкие напитки и продукты глубокой переработки.

Это касается, например, продуктов, богатых солью, обработанных жирами и газировки, которые обвиняются в усугублении случаев диабета и повышении риска сердечнососудистых заболеваний.

По официальным данным, в 2015 году около 56% взрослых колумбийцев в возрасте от 18 до 64 лет имели избыточный вес.

Другие страны, такие как Мексика, Эквадор и Перу, увеличили налоги на напитки с высоким содержанием сахара в рамках своей политики здравоохранения.

Москва, Елена Васильева

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