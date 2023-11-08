В Пермском крае выявили три случая гонконгского гриппа подтипа А (H3N2). В Роспотребнадзоре напомнили, что штамм включен в вакцину, доступную россиянам.

Симптомы гонконгского гриппа такие же, как и у обычного вируса, – ломота в теле, слабость, головные боли, боли в мышцах, повышение температуры, першение в горле, а также сухой кашель.

При этом специфическая вакцина от этого штамма не нужна – от заболевания защитит стандартная прививка, которая доступна во всех медицинских учреждениях региона, отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее заболевших гонконгским гриппом выявили на Сахалине, в Тюменской и Орловской областях.

Пермь, Зоя Осколкова

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