В Сибири фельдшеры пожаловались на сокращение зарплат

В Новосибирской области медицинские работники пожаловались на сокращение заработной платы на треть. Прокуратура проводит проверку. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Меньше денег за свою работу стали получать фельдшеры скорой помощи села Верх-Тула. Они рассказали об этом местным СМИ.

По словам нескольких медицинских работников, с августа текущего года они по неизвестной причине стали получать приблизительно на 30% меньше по сравнению с тем же периодом в прошлом году, хотя условия работы не изменились.

«По результатам проверки прокуратурой района будет дана оценка исполнению должностными лицами медицинского учреждения требований трудового законодательства», – отметили в прокуратуре.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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