Обновленный «Спутник лайт» может поступить в больницы уже в первой-второй декаде декабря

Завершились клинические испытания обновленной вакцины от ковида «Спутник лайт». Об этом РИА «Новости» сообщил директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, если все пройдет по плану в вопросе разрешительной документации, в первой-второй декаде декабря этого года новая вакцина выйдет в гражданский оборот.

Гинцбург также добавил, что остальные варианты вакцины, например полный «Спутник V» или детский вариант поступят в медучреждения позже.

Как пояснил директор центра имени Гамалея, когда вирус изменился антигенно, он изменил характер взаимодействия с организмом человека – летальность действительно понизилась, но увеличилась заразность вируса. В связи с постоянными мутациями коронавируса «Спутник», произведенный ранее, утратил свои защитные свойства и потребовалось изменять формулу препарата.

Москва, Елена Васильева

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