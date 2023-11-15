Рак, болезни сердца и диабет – что может случиться с человеком, который ест ультраобработанную еду

Употребление большего количества ультраобработанной пищи повышает риск возникновения множественных хронических заболеваний, таких как диабет, болезни сердца и рак.

Как говорится в новом исследовании на эту тему, употребление большего количества ультраобработанных продуктов, в частности, продуктов животного происхождения и подслащенных напитков, было связано с повышенным риском развития рака наряду с другими заболеваниями, такими как инсульт или диабет», – рассказала Хелен Крокер, помощник директора по исследованиям и политике Международного фонда исследования рака, который финансировал исследование.

Однако повышенный риск был скромным, сказал Том Сандерс, почетный профессор питания и диетологии Королевского колледжа Лондона, который не участвовал в исследовании, уточняет CNN.

«В этой статье сообщается о 9-процентном увеличении риска мультиморбидности, связанном с более высоким потреблением ультраобработанных продуктов питания», – говорится в заявлении Сандерса.

«Давным-давно однажды потребление пищи измерялось с помощью анкеты. Это важно, поскольку за последние двадцать пять лет структура питания существенно изменилась: больше еды едят вне дома и покупают больше готовой еды», – сказал Сандерс.

Хотя исследование не может убедительно доказать, что ультраобработанные продукты являются непосредственной причиной множества заболеваний, многие другие исследования показали связь между некоторыми ультраобработанными продуктами (UPF) и вредом для здоровья, сказал исследователь питания Ян Джонсон, почетный научный сотрудник Института Квадрам . Бионауки в Норидже, Великобритания. Он не участвовал в исследовании.

«Учитывая все другие научные данные, весьма вероятно, что некоторые типы UPF действительно увеличивают риск последующих заболеваний, либо потому, что они непосредственно вредны, либо потому, что они заменяют более здоровые продукты, такие как овощи, фрукты, орехи, семена, оливковое масло, и т. д.», – сказал Джонсон в своем заявлении.

Результаты исследования вызывают тревогу, поскольку в Европе ультрапереработанные продукты составляют «более половины нашего ежедневного рациона», – сказал в своем заявлении соавтор Хайнц Фрайслинг, ученый по питанию и обмену веществ в Международном агентстве по исследованию рака. Исследование, проведенное в 2019 году, показало, что в Соединенных Штатах около 71% продуктов питания может быть подвергнуто ультрапереработке.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, ультраобработанные продукты содержат ингредиенты, «никогда или редко используемые на кухне, или классы добавок, функция которых состоит в том, чтобы сделать конечный продукт вкусным или более привлекательным».

В список добавок входят консерванты для борьбы с плесенью и бактериями, эмульгаторы для предотвращения разделения несовместимых ингредиентов, искусственные красители и красители, пеногасители, наполнители, отбеливатели, гелеобразователи и глазурь.

Не все ультраобработанные продукты вредны

В исследовании, опубликованном в понедельник в журнале The Lancet, была собрана информация о питании 266 666 мужчин и женщин из семи европейских стран в период с 1992 по 2000 год. Исследователи наблюдали за участниками в течение 11 лет, чтобы увидеть, у кого развились различные хронические заболевания, включая рак.

При входе в исследование каждого человека попросили вспомнить, что он обычно ел за последние 12 месяцев, и исследователи классифицировали продукты по системе классификации NOVA, которая рассматривает не только питательные вещества, но и то, как производятся продукты.

«Чтобы оценить это, исследователям пришлось разбить продукты на различные ингредиенты, чтобы попытаться выяснить, подверглись ли они ультраобработке или нет», – сказал Дуэйн Меллор, дипломированный диетолог и старший научный сотрудник Медицинской школы Астон в Бирмингеме, Великобритания. Меллор не участвовал в исследовании.

«Такой подход, особенно учитывая, что данные о пищевых продуктах датируются до 30 лет, могут сделать такую ​​интерпретацию исторических данных с использованием современного определения открытой для ошибок», – сказал Меллор в своем заявлении.

Когда ультраобработанные продукты были исследованы по подгруппам, оказалось, что не все они связаны с развитием множественных хронических заболеваний, говорит ведущий автор Рейнальда Кордова, аспирантка в области фармацевтики, диетологии и спорта в Венском университете.

«В то время как определенные группы, такие как продукты животного происхождения и искусственно подслащенные напитки, были связаны с повышенным риском, другие группы, такие как ультрапереработанный хлеб и крупы или альтернативные продукты растительного происхождения, не показали никакой связи с риском», – рассказала Рейнальда Кордова.

«Наше исследование подчеркивает, что нет необходимости полностью избегать ультраобработанных продуктов. Скорее, их потребление следует ограничить и отдать предпочтение свежим или минимально обработанным продуктам», – подчеркнула Кордова.

Москва, Елена Васильева

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