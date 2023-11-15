Пестициды уменьшают количество сперматозоидов

и на газонах, а также распыляемые на продукты, которые мы едим, способствуют резкому снижению количества сперматозоидов среди мужчин во всем мире.

«За 50 лет концентрация сперматозоидов во всем мире упала примерно на 50%», – сказала старший автор исследования Мелисса Перри, декан Колледжа общественного здравоохранения Университета Джорджа Мейсона в Фэрфаксе, штат Вирджиния.

По мнению ученых, в происходящим с репродуктивной функцией мужчин виноваты

Органофосфаты и N-метилкарбаматы.

Органофосфаты, одни из наиболее часто используемых соединений в мире, являются основными компонентами нервно-паралитических газов, гербицидов, пестицидов и инсектицидов, а также используются для создания пластмасс и растворителей.

«Они широко используются в сельском хозяйстве для выращивания культур, которые мы едим, – рассказала Перри. – Мы используем их в конструкциях домов и зданий, многоквартирных домов, а также для ухода за декоративными газонами. Они доступны для потребительской покупки, поэтому было продемонстрировано, что воздействие фосфорорганических соединений относительно широко распространено».

N-метилкарбаматы структурно и функционально подобны органофосфатам, убивают насекомых, повреждая их мозг и нервную систему. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, они используются для изготовления инсектицидов, которые применяются к «множеству полевых, фруктовых и овощных культур для борьбы с жуками, бурильщиками, нематодами, долгоносиками и подобными вредителями».

«Поскольку мы как бы начинаем смыкать сеть вокруг факторов, которые могут отрицательно повлиять на рождаемость, эти пестициды начинают подниматься наверх», – сказал доктор Александр Пастушак, доцент кафедры хирургии и урологии Медицинской школы Университета Юты в Солт-Лейк-Сити. Он не участвовал в новом исследовании.

«Есть достаточно доказательств, чтобы действительно начать говорить: да, эти типы соединений могут отрицательно влиять на фертильность у мужчин», – рассказал он. – В конечном счете, вы не знаете, как это повлияет на реальную фертильность, пока вы не начнете пытаться забеременеть».

Значительное влияние

В исследовании, опубликованном в среду в журнале Environmental Health Perspectives, были изучены исследования двух химических веществ по всему миру и обнаружено 20, которые соответствуют стандартам исследования. В этих исследованиях рассматривалось 42 различных уровня воздействия среди 1774 мужчин в 21 различной исследуемой группе.

Исследование показало, что у мужчин, которые в большей степени подвергались воздействию пестицидов, например тех, кто работает в сельском хозяйстве, концентрация сперматозоидов была значительно ниже, чем у мужчин, которые меньше всего подвергались воздействию органофосфатов и N-метилкарбаматов.

Концентрация сперматозоидов – это количество сперматозоидов на миллилитр спермы, а количество сперматозоидов – это миллионы сперматозоидов во всем эякуляте. По мнению экспертов, количество сперматозоидов, а также общее количество сперматозоидов, постепенно плавающих в сперме, являются наиболее важными показателями будущей фертильности.

Тем не менее, концентрация спермы «является важным показателем качества спермы для сравнения мужчин в разных исследованиях, поскольку она учитывает изменчивость объема спермы», – сказала Мелисса Перри.

Согласно исследованию, исследования на животных пролили свет на то, как эти пестициды могут влиять на сперму. В исследовании говорится, что они напрямую влияют на половые гормоны, повреждают клетки яичек и изменяют нейротрансмиттеры в мозге, которые влияют на выработку спермы.

«Сперма – невероятно чувствительный показатель, когда речь идет об общем состоянии здоровья мужчин», – отметила Мелисса Перри. – Мой лучший совет – надо знать об инсектицидах в окружающей среде и понимать, что избегать ненужного воздействия инсектицидов – это хорошо, особенно если вы планируете создать семью и хотите зачать детей».

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