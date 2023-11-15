Турция заявила о намерении отрыть полевой госпиталь в Газе и вывезти всех онкобольных

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в среду, 15 ноября, заявил, что его страна в ближайшее время планирует развернуть полевой госпиталь в Газе, а также вывести всех онкобольных оттуда- сообщает телеканал TRT Haber.

В эфире телеканала Коджа сказал: «Мы надеемся в ближайшее время развернуть полевой госпиталь в Газе. Подготовительная работа в этом направлении проведена координационной комиссией представителей минздрава трех стран: Турции, Египта и Израиля. Первые 26 онкобольных из сектора Газа и 13 сопровождающих их лиц в среду вечером планируется вывезти в Турцию. Надеюсь, сегодня мы отправим их в Турцию. Всего в палестинском анклаве порядка тысячи онкобольных. Надеемся вывезти их в Турцию. Турция готова при необходимости принять всех из них».

«Мы поддерживаем тесный контакт с главой минздрава Израиля. Надеемся на скорейшее окончание войны. Турция готова к оказанию любой помощи», – подчеркнул глава турецкого минздрава.

Анкара, Иван Бабурин

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