Жир на животе в 40-50 лет может свидетельствовать о грядущей болезни Альцгеймера

Большой живот с висциральным жиром в 40-50 лет может свидетельствовать о грядущей болезни Альцгеймера.

«Мы уже давно знаем, что по мере увеличения размера живота центры памяти в мозгу уменьшаются», – рассказал исследователь болезни Альцгеймера доктор Ричард Айзексон, профилактический невролог из Института нейродегенеративных заболеваний Флориды.

«Это исследование показывает маркер нейровоспаления головного мозга, которого я раньше не видел, – сказал Айзексон, который не участвовал в новом исследовании. Визуализация мозга связывает жир на животе или висцеральный жир с дисфункцией мозга через воспалительный каскад».

Исследование показало, что люди в возрасте от 40 до 50 лет с большим количеством скрытого жира на животе «имеют большее количество аномального белка, называемого амилоидом, в той части мозга, которая, как мы знаем, является одним из самых ранних мест, где возникает болезнь Альцгеймера», – говорится в исследовании.

Бета-амилоидные бляшки в головном мозге являются одним из отличительных признаков болезни Альцгеймера, наряду с клубками белка, называемого тау. Амилоидные бляшки обычно появляются первыми, а тау-клубки появляются позже, по мере прогрессирования заболевания.

«Существует также половая разница: у мужчин связь между жиром на животе и амилоидом выше, чем у женщин, – сказал Раджи. – Причина, по которой это важно, заключается в том, что у мужчин больше висцерального жира, чем у женщин».

Исследование также выявило связь между глубоким жиром на животе и атрофией мозга, или истощением серого вещества, в части центра памяти мозга, называемой гиппокампом.

«Это важно, потому что атрофия мозга – еще один биомаркер болезни Альцгеймера», – сказал Раджи.

Серое вещество мозга содержит большую часть клеток мозга, которые сообщают организму, что ему делать. Белое вещество состоит из волокон, обычно распределенных в пучки, называемые трактами, которые образуют связи между клетками головного мозга и остальной частью нервной системы.

«Мы также обнаружили, что у людей с более высоким количеством висцерального жира, как правило, больше воспалений в широко распространенных участках белого вещества головного мозга», – сказал ведущий автор доктор Махса Долатшахи, научный сотрудник Медицинской школы Вашингтонского университета.

Без функциональной магистрали белого вещества мозг не может адекватно взаимодействовать с различными частями мозга и тела.

Нью-Йорк, Елена Васильева

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