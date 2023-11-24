В Казани отравились восемь учеников гимназии

В Казани проводят проверку по факту массового отравления учащихся гимназии. Об этом сообщает министерство здравоохранения Татарстана.
Ученики 2-3 классов казанской гимназии №28 почувствовали недомогание и обратились к школьной медсестре. Дети жаловались на тошноту и боли в животе. Ребят отпустили домой с родителями, позже они обратились в больницу.
«За медицинской помощью в Республиканскую клиническую инфекционную больницу имени профессора Агафонова обратилось восемь учеников 28-й гимназии Казани. Госпитализированы трое детей», – говорится в сообщении.
По данному факту проверку проводят Управление образования Казани и прокуратура. Минздрав Татарстана держит ситуацию под контролем.
Казань, Зоя Осколкова
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