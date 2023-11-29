В США бум самоубийств – их никогда еще не было так много

В прошлом году в США от самоубийств умерло больше людей, чем в любой другой год за всю историю наблюдений, начиная с 1941 года. В 2022 году из-за умышленного членовредительства погибло не менее 49 449 человек – это более 14 смертей на каждые 100 000 человек. Таковы данные, приведенные центрами США по контролю и профилактике заболеваний, выполняющими функции минздравов.

Согласно статистике, мужчины примерно в четыре раза чаще, чем женщины, умирают от самоубийства, причем самый высокий этот показатель наблюдается среди мужчин старшего возраста. Но в 2022 году уровень самоубийств среди женщин увеличился вдвое, причем особенно значительный рост среди белых женщин и людей в возрасте от 25 до 34 лет.

Статистика говорит, что уровень самоубийств в США растет в течение последних нескольких десятилетий. В 2021 году главный хирург США призвал к реализации национальной стратегии профилактики и выпустил рекомендацию, направленную на защиту психического здоровья молодежи на фоне резкого роста числа самоубийств и «тревожного роста» проблем психического здоровья среди молодых людей.

Несмотря на общий рост, предварительные данные за 2022 год показывают признаки улучшения показателей среди детей и подростков. Уровень самоубийств среди детей в возрасте от 10 до 14 лет снизился на 18% в 2022 году, примерно до 2 смертей на каждые 100 000 детей, а уровень самоубийств среди детей в возрасте от 15 до 24 лет упал на 9%, то есть примерно до 14 смертей на каждые 100 000 человек.

У мальчиков-подростков и молодых мужчин наблюдалось более значительное улучшение уровня самоубийств, чем у молодых женщин. Однако, как показывают предварительные данные, подавляющее большинство самоубийств среди подростков и молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет по-прежнему приходится на мужчин.

По предварительным данным, показатели для всех остальных возрастных групп увеличились. Общий показатель с поправкой на возраст оставался самым высоким среди американских индейцев: около 27 смертей от самоубийства на каждые 100 000 человек. Показатели среди белых людей также были выше среднего: около 18 смертей на каждые 100 000 человек.

Более половины самоубийств совершаются с применением огнестрельного оружия, а отдельный анализ предварительных данных CDC, проведенный Центром Джонса Хопкинса по решению проблем насилия с применением огнестрельного оружия, показал, что количество самоубийств с применением огнестрельного оружия достигло рекордного уровня в 2022 году.

«Самоубийства с применением огнестрельного оружия продолжают часто уносить жизни пожилых белых мужчин и все чаще – чернокожих подростков», – сказал в своем анализе Ари Дэвис, политический советник центра.

«Если мы сможем разделить время и пространство между этим смертоносным методом и человеком, находящимся в кризисе, это сможет спасти жизни», – сказал он CNN.

Летом 2022 года Управление служб по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами и психическим здоровьем Министерства здравоохранения и социальных служб США запустило «Горячую линию помощи при самоубийствах и кризисных ситуациях 988», перейдя от Национальной линии помощи по предотвращению самоубийств к более широкой направленности и более простому телефонному коду. С тех пор номер 988 получил около 7 миллионов звонков, текстовых сообщений, в том числе более 500 000 только в сентябре, сообщает CNN.

Нью-Йорк, Елена Васильева

© 2023, РИА «Новый День»

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