Переход с нездорового питания на здоровое может продлить жизнь на десять лет

Переход на здоровое питание может продлить жизнь человека среднего возраста на 10 лет.

Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в журнале Nature Food, в котором группа исследователей проанализировала данные, касающиеся рациона людей, включенных в Британский биобанк.

Предыдущие исследования показали, что нездоровое питание ежегодно приводит к более чем 75 000 преждевременным смертям только в Великобритании. В этой новой работе, проведенной в Норвегии в Бергенском университете и основанной на анализе данных полумиллиона добровольцев в Соединенном Королевстве в возрасте от 40 до 69 лет, исследователи специально изучили пищевые привычки всех добровольцев, попавших в базы данных. Чтобы лучше понять влияние пищевого поведения на продолжительность жизни, они сгруппировали людей по их моделям питания, отметив, как они менялись с годами.

Сравнивая результаты людей, перешедших с нездорового питания на здоровое, с результатами людей, которые со временем не перешли на более здоровое питание, ученые обнаружили, что переход на более здоровое питание увеличивает продолжительность жизни на несколько лет. В частности, они обнаружили, что люди среднего возраста, которые перешли с нездорового питания на здоровое и сохранили такое пищевое поведение, продлили свою жизнь в среднем почти на 10 лет. Переход на более здоровую диету в более позднем возрасте также добавил лет жини, хотя и меньше.

Исследователи предполагают, что правительства и органы здравоохранения могли бы использовать эту политику для увеличения продолжительности жизни людей в целом, например, путем введения налогов на нездоровую пищу и субсидирования производства здоровой пищи, сообщает агентство ANSA.

Москва, Елена Васильева

© 2023, РИА «Новый День»

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