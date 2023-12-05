В Румынии объявлена эпидемия кори

Министерство здравоохранения Румынии во вторник, 5 декабря, сообщило о двух тысяч заражений корью в 29 уездах и в связи с этим объявило в стране эпидемию кори, – сообщают СМИ.

В заявлении, опубликованном на сайте румынского минздрава, в частности, говорится: «Учитывая тревожный рост заболеваемости корью, а также большое количество госпитализаций в педиатрические и инфекционные отделения инфицированных детей, министерство здравоохранения объявило общенациональную эпидемию кори. На данный момент на национальном уровне зарегистрировано почти 2000 случаев в 29 округах. … Будет обеспечена возможность вакцинации детей в возрасте от 9 до 11 месяцев. Охват вакцинацией первой дозой на национальном уровне составляет 78%, а второй дозой – 62% детей».

Бухарест, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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