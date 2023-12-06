В России готовится к разработке «План развития медицинской промышленности до 2030 года»

Заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак на открытии совещания о перспективах производства отечественного высокотехнологичного оборудования для сферы здравоохранения с участием Минпромторга, Минобороны, Минздрава, ФМБА России, ВЭБ.РФ, Российской Академии наук, Консорциума «Медицинская техника» и участников рынка медицинского оборудования в среду, 6 декабря, заявил, что в России необходимо разработать План развития медицинской промышленности до 2030 года.

В сообщении пресс-службы Минпромторга говорится, что на открытии совещания Василий Шпак сказал: «Одним из итогов сегодняшней встречи должно стать протокольное решение по разработке Плана развития медицинской промышленности до 2030 года. В этом документе необходимо подробное описание векторов развития с учетом дефектуры, технологической сложности, потребностей, которые должны быть разложены во времени. …Доля отечественной медицинской техники к концу 2023 года прогнозируется в размере 29%. Для ее наращивания и налаживания баланса между потребностью рынка и производством необходимой высокотехнологичной продукции в том числе, необходим стратегический документ, который позволит совершенствовать механизм государственных и муниципальных закупок, обеспечить создание централизованной системы заказа медицинских изделий и техники, указать на приоритетную роль взаимодействия между экспертным сообществом и производителями в отношении оценки реального спроса сектора».

«Объем рынка медицинских изделий в России по итогам первого полугодия 2023 года составил 381 миллиард рублей», – сообщили также в Минпромторге.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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