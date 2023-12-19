В России призвали запретить продажу корвалола и валокордина

Доктор медицинских наук, врач кардиолог, геронтолог Юрий Конев в комментарии к докладу «Демография 2030», опубликованному Общественной палатой России во вторник, 19 декабря, заявил, что продажу валокордина и корвалола нужно прекратить, – сообщает «Радио-1».

В интервью радиостанции Конев сказал: «Эти препараты нужно запретить к продаже. Основу этих так называемых лекарств составляет фенобарбитал, который долгие годы использовался как снотворное средство. Но потом, когда начали его тестировать, количество побочных эффектов этого лекарственного препарата превысило всевозможные обозримые величины, поэтому во всём мире его запретили, но не у нас. Основу этих веществ составляют снотворные и седативные лекарства, и на сосуды сердца никакого влияния они не оказывают. Я считаю, что такие препараты даже опасно принимать при истинных сердечных приступах».

«В докладе «Демография 2030» предлагается все аптечные средства с содержанием этилового спирта более 30% приравнять к алкоголю и запретить продавать в ночное время. В отношении валокордина и корвалола этого недостаточно. Принимая их, человек успокаивается, боль нивелируется, а процесс продолжается, это может закончиться трагически», – отметил врач.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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