В США стоматолог пытался вылечить 28 зубов за один прием

Американка подала в суд на врача, который пытался вылечить 28 зубов за один прием. Об этом сообщает The Independent.

Жительница Миннесоты Кэтлин Уилсон провела в кресле стоматолога пять часов. За это время пациентке установили восемь коронок, 20 пломб, очистили четыре корневых канала. Врач дважды вводил женщине анестезию.

Уилсон осталась недовольна работой дантиста и обратилась к другому врачу, который исправлял ошибки первого. Независимый эксперт подтвердил, что у пациентки действительно наблюдались серьезные проблемы с зубами, но не было никакой необходимости решить их все за один визит.

В результате женщина обвинила врача в халатности и через суд потребовала компенсации в размере 50 тысяч долларов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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