Россиянам рекомендовано носить маски, чтобы не испортить себе новогодние праздники

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на брифинге в четверг, 28 декабря, заявил, что в период подъема заболеваемости респираторными инфекциями, в местах массового скопления людей рекомендуется носить маски, чтобы испортить себе новогодние праздники, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Мурашко сказал: «Будьте здоровы в новогоднюю ночь! Носите маску в период подъема заболеваемости. При подготовке к празднику, стоя в очередях в супермаркете или на пункте выдачи заказов, есть шанс заразиться респираторной инфекцией. Не стоит так рисковать, ведь это потенциально испорченный праздник. Если чувствуете недомогание и признаки острого респираторного вирусного заболевания, нужно надевать маску и не забывать раз в час менять ее».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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