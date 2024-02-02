В России появился список психзаболеваний, имеющих ограничения на разные виды деятельности

Министерство здравоохранения РФ утвердило перечень психических расстройств, при которых запрещено осуществление некоторых видов деятельности. Документ вступит в силу 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года.

В приказе ведомства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, в частности, говорится: «Утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний для осуществления отдельных видов деятельности вследствие психического расстройства».

В перечень медицинских противопоказаний для различных видов деятельности вошли: «органические, включая симптоматические психические расстройства, шизофрения и бредовые расстройства, расстройства настроения (аффективные расстройства), невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства, расстройства личности и поведения в зрелом возрасте, умственная отсталость, общие расстройства психологического развития, если все эти расстройства являются хроническими и затяжными с тяжелыми или часто обостряющимися проявлениями, расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ – до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией».

Со всеми вышеперечисленными психическими расстройствами будет запрещена деятельность: «в области использования атомной энергии, деятельность, связанная с оборотом оружия, проведение аварийно-спасательных работ, педагогическая деятельность, присмотр и уход за детьми, работа с использованием сведений, составляющими гостайну, работа по добыче угля подземным способом, деятельность, непосредственно связанная с контактами с возбудителями инфекционных заболеваний, возбудителями особо опасных инфекций и пр».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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