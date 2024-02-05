У короля Великобритании диагностировали рак

Резиденция британских монархов, Букингемский дворец, в понедельник, 5 февраля, выпустила заявление, в котором говорится, что у короля Великобритании Карла III во время операции на простате на прошлой неделе был диагностирован рак и он начал курс лечения, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном Букингемским дворцом, говорится: «Диагноз был поставлен недавно, когда Карл III проходил лечение от доброкачественной увеличенной простаты. Последующие диагностические тесты выявили форму рака. Его величество сегодня начали график регулярного лечения, в течение которого врачи посоветовали ему отложить государственные обязанности. В течение этого периода его величество будет продолжать заниматься государственными делами и официальными документами, как обычно. Король благодарен своей медицинской команде за быстрое вмешательство, которое стало возможным благодаря недавней больничной процедуре. Его величество решили поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции и в надежде, что это поможет общественному пониманию всех тех, кто страдает от рака».

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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