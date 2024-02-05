В преддверии карнавала в Рио-де-Жанейро объявлен режим ЧС из-за лихорадки денге

В преддверии ежегодного карнавала мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паэс из-за вспышки лихорадки денге объявил о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, – сообщает в понедельник, 5 февраля, агентство Associated Press.

В документе, опубликованном в онлайн-вестнике мэрии Рио-де-Жанейро, говорится: «Объявляется чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения в Рио-де-Жанейро в связи с эпидемией денге. Число заболевших с начала города уже превысило 10 тыс. За весь 2023 год в городе было отмечено около 23 тыс. случаев заболевания. В районах с наиболее серьезной эпидемиологической ситуацией начинается обработка специальным аэрозолем против основных переносчиков заболевания – комаров Aedes Aegypti. Особое внимание будет уделено заброшенным и пустующим объектам, где может скапливаться дождевая вода, что создает условия для распространения комаров».

В заметке Associated Press также говорится, что «в Рио-де-Жанейро в преддверии карнавала, который начнется вечером 9 февраля и будет продолжаться до 14 февраля, открыто десять специальных центров для пациентов и центр оказания неотложной помощи. В районы, где выявили больше всего случаев заражения, будет направляться специальная автомобильная техника, которая будет распылять инсектициды. В город уже начали прибывать туристы. Власти города предполагают, что на проведении карнавала режим ЧС не скажется».

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, лихорадка денге – вирусная инфекция, вызываемая вирусом денге (DENV) и передаваемая человеку инфицированными комарами при укусах. Многие случаи заболевания протекают бессимптомно, но иногда приводит к тяжелому состоянию и даже к летальному исходу. Среди распространенных симптомов – высокая температура, тошнота, сыпь.

Рио-де-Жанейро, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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