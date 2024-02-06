ЗОЖ способен приостановить начинающуюся деменцию

Здоровый образ жизни с акцентом на питательную диету, регулярные физические упражнения, минимальное употребление алкоголя и другие здоровые привычки могут помочь сохранить мозг в пожилом возрасте.

Врачи говорят о том, что ЗОЖ также способен приостановить начинающуюся больезнь Альцгеймера. Согласно исследованию, в ходе которого исследовали мозг 586 человек во время аутопсии и сравнили результаты с данными об их образе жизни за 24 года.

«Мы обнаружили, что связь между образом жизни и когнитивными способностями не зависит от бремени патологии болезни Альцгеймера, что позволяет предположить, что (здоровый) образ жизни может обеспечить когнитивные преимущества даже для людей, у которых в мозгу начали накапливаться патологии, связанные с деменцией», – рассказал Клодиан Дхана, доцент кафедры гериатрии и паллиативной медицины в Институте здорового старения Раша в Чикаго.

Другими словами, исследование показало, что наличие болезни Альцгеймера или другого неврологического расстройства корректируется здоровыми привычками.

В ходе исследования врачи проводили тесты на 586 пациентах, живущих в пенсионных сообществах, домах престарелых и индивидуальных жилых домах в районе Чикаго, которые участвовали в проекте Rush Memory and Aging Project в период с 1997 по 2022 год. Участники, дожившие в среднем до 91 года, проходили регулярное когнитивное и физическое тестирование и заполняли ежегодные анкеты о своем образе жизни на протяжении более двух десятилетий, прежде чем умереть.

Людей, участвовавших в исследовании, относили к категории ведущих образ жизни с низким уровнем риска или здоровый образ жизни, если они набирали высшие оценки в пяти различных категориях: они не курили; они выполняли умеренные и энергичные упражнения не менее 150 минут в неделю; они ограничили потребление алкоголя примерно одной порцией в день для женщин и двумя порциями для мужчин; и они регулярно стимулировали свой мозг, читая, посещая музеи и играя в такие игры, как

Затем исследовательская группа сравнила данные об образе жизни с различными показателями патологии в мозге, включая уровни бета-амилоида, тау-клубки и признаки повреждения сосудов головного мозга или повреждения мелких кровеносных сосудов головного мозга, возникающие из-за высокого кровяного давления.

Не у всех, у кого есть признаки болезни Альцгеймера или сосудистой деменции, развиваются когнитивные проблемы, но у многих они возникают.

Исследователи также измерили маркеры трех других заболеваний головного мозга, включая лекарственно-устойчивую эпилепсию, лобно-височную дегенерацию и деменцию с тельцами Леви – неврологическое расстройство, которое может создавать проблемы с поведением, настроением, движением и познанием.

Исследование, опубликованное в понедельник в журнале JAMA Neurology, «является одним из первых, в котором используется патология головного мозга» на основе вскрытий для изучения связи между модифицируемыми факторами риска и снижением когнитивных функций, написали профессора Юэ Ленг и доктор Кристин Яффе в сопроводительной редакционной статье.

Яффе, не принимавший участия в исследовании, является профессором психиатрии, неврологии и эпидемиологии в Институте нейронаук Вейля Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Ленг, который также не принимал участия в исследовании, является доцентом кафедры психиатрии того же учреждения.

На каждое увеличение балла оценки здорового образа жизни на 1 балл, использованное в исследовании, наблюдалось снижение бета-амилоидной нагрузки в мозге на 0,120 единицы и повышение на 0,22 стандартизованной единицы показателя когнитивных функций, который измерялся с помощью теста, состоящего примерно из 30 пунктов. Когнитивные преимущества сохранялись независимо от наличия любого из пяти типов неврологических заболеваний. Фактически, по словам Яффе и Ленга, «более высокий балл за здоровый образ жизни был связан с лучшими когнитивными способностями даже после учета совокупного бремени патологий головного мозга».

По их словам, более 88% общего показателя когнитивных способностей человека были «прямой связью с образом жизни», в то время как чуть менее 12% пострадали от присутствия бета-амилоида.

По словам Яффе и Ленга, в ходе наблюдательного исследования невозможно доказать прямую причину и следствие. Однако исследование является «важным шагом» в понимании того, как люди могут изменить свою жизнь, чтобы снизить риск болезни Альцгеймера и других типов деменции.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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