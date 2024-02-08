Ученые установили одну из причин участившихся преждевременных родов

Медицинская статистика по всему миру говорит о росте преждевременных родов у женщин, но эксперты не понимают, почему так происходит. Согласно новому исследованию удалось установить, что виновниками могут быть синтетические химические вещества, называемые фталатами. Они используются в прозрачной упаковке пищевых продуктов и средствах личной гигиены.

Фаталаты, известные как «повсеместные химические вещества», потому что они очень распространены, являются разрушителями гормонов, которые могут повлиять на функционирование дающей жизнь плаценты. Этот орган является источником кислорода и питательных веществ для плода, развивающегося в утробе матери.

«Фталаты также могут способствовать воспалению, которое может еще больше разрушить плаценту и запустить этапы преждевременных родов», – сказал ведущий автор доктор Леонардо Трасанде, директор экологической педиатрии в NYU Langone Health.

«Исследования показывают, что наибольшая связь с преждевременными родами связана с фталатом, содержащимся в упаковке пищевых продуктов, под названием ди(2-этилгексил)фталат, или ДЭГФ, – рассказал Трасанде. – В нашем новом исследовании мы обнаружили, что ДЭГФ и три аналогичных химических вещества могут быть причиной от 5% до 10% всех преждевременных родов в 2018 году».

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Lancet Planetary Health, в 2018 году в США произошло 57 000 преждевременных родов, что стоило обществу почти 4 миллиарда долларов.

По данным отраслевой торговой ассоциации European Plasticisers, во всем мире ежегодно потребляется около 8,4 миллиона тонн фталатов и других пластификаторов.

Производители добавляют фталаты в потребительские товары, чтобы сделать пластик более гибким и трудным для разрушения. В первую очередь речь идет об изделиях из поливинилхлорида, например, о детских игрушках.

Фталаты содержатся в моющих средствах, линолиуме, мебели и занавесках для душа, в автомобильных пластмассах. Это вещество используется также для изготовления следующих товаров: одежда и обувь, средства личной гигиены, включая шампунь, мыло, лак для волос и лак для ногтей.

Исследования также связали фталаты с детским ожирением, астмой, сердечнососудистыми заболеваниями, раком и репродуктивными проблемами у мужчин и женщин.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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