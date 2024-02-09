Ученые, наконец, поняли, чем полезен лосось

Диетологи уже давно рекомендуют включать лосося в свой рацион, поскольку исследования показывают, что люди, которые едят его в больших количествах, с большей вероятностью будут стройными и не болеют.
Но вопрос о том, что именно в лососе полезно для здоровья, до сих пор оставался без ответа.
Исследователи из Университета Колорадо полагают, что они, наконец, поняли, в чем польза красной рыбы. Они обнаружили как минимум четыре соединения, которые, по их словам, могут снизить уровень «плохого» холестерина в организме человека.
Это жирное вещество, которое накапливается в кровеносных сосудах и повреждает их, резко увеличивая риск инсульта и инфаркта.
Новое исследование, опубликованное в журнале Journal of Nutrition, показало, что, употребляя лосося, человек может усвоить как минимум 30 метаболитов – веществ, вырабатываемых в ходе пищеварения или других химических процессов.
Четыре из этих метаболитов связаны со значительным улучшением здоровья сердечнососудистой системы.
В ходе исследования ученые попросили 41 участника в возрасте от 30 до 69 лет придерживаться средиземноморской диеты, включающей разнообразную рыбу, нежирное мясо, цельнозерновые продукты, фрукты и овощи.
Затем они оценили, насколько здорова их сердечнососудистая система, проанализировав кровь и проведя другие тесты. Тесты проводились до и после диеты.
В рацион испытуемых входило две порции лосося в неделю в течение двух пятинедельных периодов с месячным перерывом между ними.
Участники страдали ожирением или избыточным весом, но ни у кого не было активных метаболических заболеваний, таких как диабет 2 типа.
Образцы еды, предоставленной участникам, также были проанализированы в лаборатории для выявления их метаболитов.
Исследователи обнаружили в пище в общей сложности 1518 соединений, но только 508 оказались уникальными для лосося.
Если исследователи обнаруживали соединение в лососе, но не в каких-либо других продуктах, они классифицировали его как соединение, специфичное для лосося.
Они обнаружили увеличение содержания двух специфических для лосося соединений и двух метаболитов, которые, как уже давно известно, снижают уровень холестерина и связаны с более здоровой сердечнососудистой системой.
Многие из этих веществ были жирами, что является дополнительным доказательством пользы для здоровья жирных кислот омега-3, содержащихся в рыбе.
Более того, они обнаружили, что у людей с высоким уровнем этих веществ в крови наблюдалось большее снижение общего холестерина, холестерина липопротеинов низкой плотности, триглицеридов и аполипопротеина B, который является индикатором сердечно-сосудистых заболеваний.
«Мы первыми выявили специфичные для лосося биоактивные соединения, уровень которых увеличивается в плазме после употребления [средиземноморской диеты] примерно 4-8 унций (одного-двух филе) лосося в неделю», – пишут исследователи.
Кроме того, некоторые из этих пищевых соединений были связаны с кратковременным улучшением кардиометаболических показателей здоровья.
Существует множество различных видов лосося: пять видов тихоокеанского лосося и два вида атлантического лосося.
Тихоокеанский лосось, выловленный в дикой природе, обычно считается самым полезным для здоровья. В диком лососе количество и тип омега-3 определяются содержанием водорослей и планктона в рационе рыбы.
У выращиваемого лосося это зависит от того, какой корм они едят.
Средиземноморская диета состоит из большого количества фруктов, овощей, цельнозерновых, бобовых, орехов и оливкового масла.
Огромное количество исследований определило средиземноморскую диету как золотой стандарт режима питания.
Исследование, опубликованное в прошлом году, показало, что переход на средиземноморскую диету с обычной западной диеты может помочь жить дольше, и чем раньше вы начнете, тем лучше.
Москва, Елена Васильева
© 2024, РИА «Новый День»