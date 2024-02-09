Ученые, наконец, поняли, чем полезен лосось

Диетологи уже давно рекомендуют включать лосося в свой рацион, поскольку исследования показывают, что люди, которые едят его в больших количествах, с большей вероятностью будут стройными и не болеют.

Но вопрос о том, что именно в лососе полезно для здоровья, до сих пор оставался без ответа.

Исследователи из Университета Колорадо полагают, что они, наконец, поняли, в чем польза красной рыбы. Они обнаружили как минимум четыре соединения, которые, по их словам, могут снизить уровень «плохого» холестерина в организме человека.

Это жирное вещество, которое накапливается в кровеносных сосудах и повреждает их, резко увеличивая риск инсульта и инфаркта.

Новое исследование, опубликованное в журнале Journal of Nutrition, показало, что, употребляя лосося, человек может усвоить как минимум 30 метаболитов – веществ, вырабатываемых в ходе пищеварения или других химических процессов.

Четыре из этих метаболитов связаны со значительным улучшением здоровья сердечнососудистой системы.

В ходе исследования ученые попросили 41 участника в возрасте от 30 до 69 лет придерживаться средиземноморской диеты, включающей разнообразную рыбу, нежирное мясо, цельнозерновые продукты, фрукты и овощи.

Затем они оценили, насколько здорова их сердечнососудистая система, проанализировав кровь и проведя другие тесты. Тесты проводились до и после диеты.

В рацион испытуемых входило две порции лосося в неделю в течение двух пятинедельных периодов с месячным перерывом между ними.

Участники страдали ожирением или избыточным весом, но ни у кого не было активных метаболических заболеваний, таких как диабет 2 типа.

Образцы еды, предоставленной участникам, также были проанализированы в лаборатории для выявления их метаболитов.

Исследователи обнаружили в пище в общей сложности 1518 соединений, но только 508 оказались уникальными для лосося.

Если исследователи обнаруживали соединение в лососе, но не в каких-либо других продуктах, они классифицировали его как соединение, специфичное для лосося.

Они обнаружили увеличение содержания двух специфических для лосося соединений и двух метаболитов, которые, как уже давно известно, снижают уровень холестерина и связаны с более здоровой сердечнососудистой системой.

Многие из этих веществ были жирами, что является дополнительным доказательством пользы для здоровья жирных кислот омега-3, содержащихся в рыбе.

Более того, они обнаружили, что у людей с высоким уровнем этих веществ в крови наблюдалось большее снижение общего холестерина, холестерина липопротеинов низкой плотности, триглицеридов и аполипопротеина B, который является индикатором сердечно-сосудистых заболеваний.

«Мы первыми выявили специфичные для лосося биоактивные соединения, уровень которых увеличивается в плазме после употребления [средиземноморской диеты] примерно 4-8 унций (одного-двух филе) лосося в неделю», – пишут исследователи.

Кроме того, некоторые из этих пищевых соединений были связаны с кратковременным улучшением кардиометаболических показателей здоровья.

Существует множество различных видов лосося: пять видов тихоокеанского лосося и два вида атлантического лосося.

Тихоокеанский лосось, выловленный в дикой природе, обычно считается самым полезным для здоровья. В диком лососе количество и тип омега-3 определяются содержанием водорослей и планктона в рационе рыбы.

У выращиваемого лосося это зависит от того, какой корм они едят.

Средиземноморская диета состоит из большого количества фруктов, овощей, цельнозерновых, бобовых, орехов и оливкового масла.

Огромное количество исследований определило средиземноморскую диету как золотой стандарт режима питания.

Исследование, опубликованное в прошлом году, показало, что переход на средиземноморскую диету с обычной западной диеты может помочь жить дольше, и чем раньше вы начнете, тем лучше.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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