Немецкий ученый рассказал, как у мертвых солдат забирали зубы для протезов

Об эксплуатации человеческих остановов для нужд живых, в частности, о зубах мертвых, из которых делали протезы живым, написал немецкий ученый-археолог Арне Хоманн. Н проанализировал свидетельства данных практики на протяжении 18 и 19 веков, пишет Daily Mail.

Известно, что разграбление европейских полей сражений в поисках зубов павших солдат для изготовления зубных протезов было «крупным явлением» вплоть до 1830-х годов.

Передние зубы солдат, в частности, были собраны у погибших на войне для использования дантистами после сражений наполеоновской эпохи, в том числе под Лейпцигом и битвы при Ватерлоо 1815 года.

Вероятно, их также забрали из моргов, кладбищ и мест казней в Британии, говорится в статье авторитетного немецкого археолога Арне Хоманна.

Г-н Хоманн опирается в своем труде на десятки источников, чтобы раскрыть масштабы этой ужасной практики, но также демонстрирует, как упоминание битвы при Ватерлоо при продаже зубных имплантатов было эффективным маркетинговым инструментом, который часто маскировал более обыденное происхождение переделанных человеческих зубов.

Статья г-на Хоманна включена в новую научную книгу, в которой подробно описывается эксплуатация человеческих останков в 18 и 19 веках.

В 2022 году MailOnline рассказал, как кости павших при Ватерлоо были измельчены и использованы в сахарной промышленности или для производства удобрений.

Редакторы новой книги, бельгийский эксперт профессор Бернард Уилкин и немецкий историк Робин Шефер, принимали активное участие в предыдущем исследовании.

Г-н Шефер рассказал MailOnline: «То, что написал Арне, является наиболее детальным расследованием, которое до сих пор проводилось по этому вопросу. Самое главное, что это было всемирное явление. Это не ограничивалось Ватерлоо. Это произошло задолго до этого, как и после него, и в более широком масштабе, чем думало большинство людей».

Зубные протезы были необходимы в то время, когда здоровье полости рта было плохо изучено, а разрушение зубов начиная с 18 века резко ухудшилось из-за высокого потребления сладких продуктов.

Зубные протезы из фарфора стали доступны примерно с 1800 года. Их популярность возросла с 1840-х годов. До этого же времени использовались настоящие человеческие зубы и другие материалы, например, слоновая кость.

Однако в основном использовались передние зубы, потому что их было гораздо легче удалить неповрежденными из трупов и скелетов. Задние зубы делали из слоновой кости или другого материала.

Г-н Хоманн, директор муниципального музея Зальдер в Зальцгиттере, Германия, в своем новом исследовании процитировал ряд ранее забытых источников.

В 1781 году лондонский «дантист-хирург» Поль Эвриал Джуллион брал два фунта и два шиллинга за «установку и исправление человеческого зуба».

Установка полного ряда человеческих зубов обходилась клиенту в 31 фунт и 10 шиллингов, в то время как полный комплект стоил ошеломляющие 73 фунта – это эквивалент примерно четырехлетней заработной платы неквалифицированного рабочего.

Г-н Хоманн пишет: «В 18-м и начале 19-го века в Великобритании большая часть сырья для изготовления зубных протезов поставлялась «воскресенцами», или «похитителями тел», которые торговали всеми видами человеческих останков – в том числе целыми телами, которые продавались практикующим врачам, анатомам и университетам или медицинским школам для вскрытия.

«Зубы, если они были извлечены у еще очень живых, но бедных доноров, продававших их ради денег, обычно происходили из могильников, моргов или мест казней», – пишет ученый.

Самые ранние известные сообщения об извлечении зубов у мертвых солдат относятся к последствиям битвы при Лейпциге 1813 года, где силы Наполеона потерпели поражение от коалиции, в которую входили войска из России, Австрии и Пруссии, а также Великобритании.

В одном немецком отчете 1815 года говорится: «Среди всех этих искателей добычи самыми своеобразными были те, кто ломали челюсти мертвецов и вырывали самые красивые и самые белые зубы, чтобы впоследствии продать их для имплантации. Автор слышал, что за такие зубы, которые встречаются редко и вместо них всегда приходится обходиться телячьими зубами, очень дорого платят».

Три года спустя студент университета Карл Людвиг Занд посетил поле битвы под Лейпцигом.

Вскоре после этого он вспоминал: «Когда мы спросили о могилах наших братьев, некоторые крестьяне подумали, что мы зуболомы, которые вырывают красивые зубы из черепов мертвых, чтобы снова использовать их. Они нам заявили, что мы не сможем найти что-нибудь, потому что там уже было слишком много людей».

Третий ретроспективный отчет 1866 года был написан немецким хирургом.

Вспоминая эпизод из своей юности, он рассказал, как у одного одноклассника были «очень красивые» передние зубы, которые «вытащили из мертвых казаков после битвы под Лейпцигом и вставили ему в рот».

Эта практика также была распространена после битвы при Ватерлоо.

Британский дневник Генри Крэбб Робинсон рассказал о посещении дантиста в 1816 году. Он рассказал, как дантист «заверил» его, что «естественный зуб», который он установил, «прибыл из Ватерлоо, и пообещал мне, что он прослужит дольше двенадцати искусственных зубов».

К 1820-м годам практика раскапывания могил на полях сражений в поисках зубов получила широкое распространение.

В 1824 году немецкий академик-стоматолог Карл Йозеф Рингельманн писал: «Единственное, что следует делать, – это использовать зубы молодых, здоровых и насильственно погибших субъектов, но не субъектов, умерших от какой-либо болезни. На полях сражений у многих трупов для этой цели отбирают зубы, и торговля ими не является чем-то неизвестным».

Спустя десять лет после битвы при Ватерлоо американский изобретатель Захария Аллен посетил Ватерлоо и впоследствии отметил, как ему предложили свежевырванные зубы из скелета, обнаруженного во время строительства мемориала Львиный курган.

Он сказал: «Пока я стоял рядом с рабочими, которые занимались выкапыванием земли для перевозки на телегах на вершину кургана, один из рабочих обнаружил лопатой человеческий скелет.

«Он начал усердно удалять зубы и тут же принес мне несколько штук на продажу. Гид заметил мне, что, зубы были свежими и в хорошем состоянии, и что являются ценным товаром для английских и французских дантистов», – писал Захария Аллен.

Г-н Хоманн добавляет: «Человеческие зубы погибших солдат на европейских полях сражений для целей стоматологии, по-видимому, были главным явлением последующих наполеоновских войн 1813-1815 годов и десятилетий до 1830-х годов.

«Возможно, это произошло раньше, но отсутствие источников не позволяет датировать это с какой-либо уверенностью», – отмечает Хоманн.

Однако он также поставил под сомнение подлинность многих утверждений о «зубах Ватерлоо».

Называя это «маркетингом», который пошел на компромисс с патриотизмом, связанным с ролью Британии в победе при Ватерлоо, он говорит, что это «никоим образом не является надежным сертификатом происхождения».

«Вместо этого предметы торговли, по крайней мере, что касается британского рынка, с гораздо большей вероятностью поступали с обычного британского кладбища, морга или места казни», – пишет он.

Использование человеческих зубов для зубных протезов в конечном итоге сократилось, когда с 1840-х годов производство искусственных зубов из фарфора стало более доступным.

Сегодня зубные протезы обычно изготавливаются из акрила, нейлона или металла.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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